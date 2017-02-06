В Карачи охранник консульства Афганистана убил дипломата

В Карачи охранник консульства Афганистана убил третьего секретаря дипмиссии. Это сообщает Reuters со ссылкой на пакистанских чиновников. По словам заместителя генерального инспектора полиции Азада Хана, основной версией убийства считается конфликт на почве личной неприязни.

Подозреваемый – частный охранник, также гражданин Афганистана, сообщил Reuters представитель полиции Карачи Саким Исмаил. Он задержан. Стрелявший использовал автомат и выпустил в дипломата множество пуль.

Убийство было совершено в самом здании консульства около 12.30 в понедельник, подтвердил посол Афганистана Омар Захильваль. Он также привел версию, что убийство было совершено из-за личного конфликта.