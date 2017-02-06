Меркель стала официальным кандидатом на пост канцлера ФРГ от партии ХСС

Партия Христианско-социальный союз (ХСС) официально выдвинула Ангелу Меркель на должность канцлера ФРГ, который будет определен по результатам выборов в Бундестаг осенью 2017 г., пишет в понедельник немецкая газета Bild.

Таким образом, Меркель, возглавляющая партию Христианско-демократический союз (ХДС), отныне является кандидатом и от ХСС на этот пост.

Как отмечает издание, ранее Меркель заявляла, что готова вновь занять должность германского канцлера. Таким образом, в случае ее победы на выборах это станет ее четвертым сроком.

Выборы в Бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 г. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер ФРГ.