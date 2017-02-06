Представители России, Ирана и Турции проведут встречу по Сирии 15–16 февраля

Следующая встреча совместной оперативной группы России, Ирана и Турции по Сирии запланирована на 15-16 февраля, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавляющий российскую делегацию на встрече в Астане.

«Договорились следующую встречу спланировать на 15-16 февраля. То есть еще до встречи в Женеве. На которой более детально обсудить положение в Восточной Гуте, районе Вади-Барада», - сказал Гаджимагомедов.

Он подчеркнул, что «встреча назначена предварительно, так как это тоже требует одобрения в Анкаре и Тегеране».

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что следующий раунд межсирийских переговоров в Женеве перенесен на 20 февраля.