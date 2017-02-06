Директор Библиотеки украинской литературы обжаловала в Страсбургском суде домашний арест

Директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина, обвиняемая в экстремизме и растрате, обжаловала условия домашнего ареста в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Иван Павлов, руководитель «Команды 29».

«Власти не предоставили нам убедительного обоснования ни одного из продлений домашнего ареста в деле Шариной. Необходимость лишения свободы они объяснили риском сокрытия Шариной от правосудия, что, по меньшей мере, нелепо, учитывая, что ее заграничный паспорт приобщен к материалам дела и Россию она покинуть не может», - сказал он.

Шарину обвиняют по статье 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Она также обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

С 30 октября 2015 г. Шарина находится под домашним арестом.