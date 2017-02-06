Врачи поставили Кара-Мурзе-младшему диагноз «острая интоксикация неизвестным веществом»

Федеральному координатору «Открытой России» Владимиру Кара-Мурзе-младшему поставили диагноз «острое отравление неизвестным веществом». Об этом говорится на сайте движения со ссылкой на слова его супруги Евгении.

По словам жены Кара-Мурзы, состояние её мужа стабилизировалось, но остается тяжелым.

Кара-Мурза-младший был экстренно госпитализирован в минувший четверг. «Симптомы, по-видимому, сходны с тем, что было тогда, чуть больше двух лет назад», — сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

В мае 2015 г. политик попал в Первую градскую больницу с симптомами отравления, Прохоров тогда говорил, что в его анализах нашли многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов.