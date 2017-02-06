ОБСЕ сообщила о приостановке боевых действий в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о приостановке боевых действий в Донбассе. Тем не менее в регионе было зафиксировано примерно 1300 нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки.

«СММ документировала некоторое увеличение нарушений режима перемирия в районе Авдеевки и Ясиноватой, бои повредили инфраструктуру, необходимую для жизни населения. В настоящий момент боевые действия несколько приостановились, сейчас мы регистрируем за последние 24 часа около 1300 нарушений перемирия в районе Донецка», - сказал первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Он добавил, что «31 января мы зафиксировали 6000 взрывов, 6000 раз было использовано вооружение, которое не должно быть использовано. В последние часы эта цифра упала до 400».

По его словам, СММ ОБСЕ, Совместный центр по контролю и координации, Вооруженные силы Украины и самопровозглашенная Донецкая народная республики смогли достичь того, что за последние шесть дней электричество на Донецкой фильтровальной станции было восстановлено.

«Фильтровальная станция уже качает воду, а за день до этого жители Авдеевки получили свет в своих домах», - сказал он.