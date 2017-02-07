Трамп заявил, что не знает Путина и не ведет бизнес в России

Президент США Дональд Трамп выразил непонимание критики в свой адрес в связи с позицией по отношениям с Россией.

«Я не знаю Путина, не вел бизнеса в России, а ненавистники все равно сходят с ума. Обама же может заключить сделку с Ираном, террористическим государством номер один, и (в его случае) - никаких проблем», - написал он в Twitter.

Ранее Трамп в интервью Fox News признал, что он уважает Путина. На уточняющий вопрос о причинах этого он ответил, что в мире есть много людей, вызывающих его уважение, но это не значит, что он сможет со всеми поладить. «Я скажу так: лучше поладить с Россией, чем не поладить. Если Россия поможет нам в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России), с исламским терроризмом во всем мире, это будет хорошо», – отметил он. «Смогу ли я поладить с ним [Путиным]? Понятия не имею», – добавил Трамп.

В ответ на ремарку ведущего о том, что «Путин – убийца», Трамп заметил: «В мире много убийц. Вы думаете, наше государство невинно?» Американский президент признал, что Соединенные Штаты «наделали много ошибок», указав, что лично он был против войны в Ираке. «Верьте мне, убийц вокруг и так немало», – сделал вывод Трамп.

Ранее СМИ сообщили о существовании досье о недоказанных связях президента США Дональда Трампа с Россией. Трамп на первой пресс-конференции после избрания назвал вышедшие новости фейковыми, отказался отвечать на вопросы корреспондентов CNN и Buzzfeed, а затем в Twitter обвинил американские спецслужбы в том, что они допустили слив этой информации в СМИ, назвал это «последним выстрелом» в него. Трамп также отметил, что, по его ощущениям, он живет как будто в «нацистской Германии».