Блогера Александра Лапшина экстрадировали из Белоруссии в Азербайджан

Блогер Александр Лапшин, который является гражданином России, во вторник доставлен специальным рейсом из Минска в Баку, сообщает корреспондент «Интерфакса», находящийся в бакинском аэропорту.

Ранее Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Лапшина на решение о его выдаче Азербайджану. Выдать его Баку ранее решила Генпрокуратура Белоруссии. Лапшин имеет гражданство России и Израиля. В 2015 г. он посетил Нагорный Карабах без разрешения руководства Азербайджана, после этого Баку объявил его в розыск - и в декабре 2016 г. он был задержан в Минске по азербайджанскому запросу. Минский городской суд утвердил решение о его выдаче Баку 26 января 2017 г.