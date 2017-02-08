Минобороны проверило боеготовность ПВО Москвы

Подразделения ПВО Москвы и центрального промышленного района в ночь на 8 февраля были приведены в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки воздушно-космических сил. По тревоге был поднят личный состав дивизионов «С-300, «С-400» и «Панцирь-С», передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Проверка ВКС проходила по поручению президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина.

«В ходе совершения маршей расчеты отработали нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности», - говорится в сообщении Минобороны. Проверка также подразумевала развертывание расчетами РЛС и ЗРС техники, проведение контроля работы аппаратуры и начало боевого дежурства.