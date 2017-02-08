Сенаторы хотят затруднить Белому Дому отмену санкций против России

Шесть сенаторов Конгресса США от обеих партий предлагают затруднить для Белого дома процедуру снятия санкций против России. Как сообщает CNN, уже 8 февраля они планируют внести на рассмотрения законопроект под названием The Russia Review Act - «Акт о пересмотре в отношении России», который даст Конгерссу право контроля за санкционными решениями администрации президента и право ветировать решения о снятии санкций, если такие будут приняты.

Законопроект предполагает, что если Белый дом решит снять санкции с России или смягчить их, он должен будет представить Конгрессу подробный отчет с объяснением причин этого решения. У конгрессменов будет 120 дней на изучение ситуации и право проголосовать против снятия или смягчения санкций.

Авторы поправок - республиканец Линдси Грэм, демократ Бен Кардин, их также поддерживают республиканцы Марко Рубио и Джон Маккейн и демократы Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун.

Рубио, давний сторонник антироссийский санкций, заявил CNN, что эти поправки уже получили широкую поддержку. Он объяснил, что на случай возникновения «реальной угрозы» отмены этих санкций, без проявления уважения к суверенитету Украины, сенаторам нужно заручиться правом подтверждать или ветировать такое решение.