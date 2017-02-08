Белгородский губернатор сообщил о своих планах на экстренной пресс-конференции

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко намерен участвовать в выборах главы региона осенью. Как сообщает «Интерфакс», на пресс-конференции 8 февраля он заявил, что досрочно уходить в отставку не собирается. РБК со ссылкой на источники сообщил ранее, что пресс-конференция губернатора была неожиданно назначена на 11 часов в эту среду, впрочем, никто не знал, что станет основной темой мероприятия.

«Мне ничего не мешает баллотироваться, в соответствии с действующим законодательством имею право. И я намерен это сделать», - заявил Савченко. Слухи об отставке он назвал безосновательными.

Савченко руководит регионом с 1993 г., очередной срок его полномочий истекает в 2017 г.

Источники «Ведомостей» назвали семь глав регионов, которых Кремль может скоро сменить к президентским выборам. Двое из них уже ушли досрочно в отставку на этой неделе - это глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Савченко в списке «Ведомостей» не было.