Пентагон хочет арендовать часть Trump Tower – CNN

Пентагон Планирует арендовать помещение в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, где располагается штаб-квартира компании Trump Organization, сообщила телекомпания CNN.

Пентагон намерен разместить там нескольких сотрудников, которым по должности необходимо постоянно быть в непосредственной близости от президента страны Дональда Трампа, в случае если он захочет посетить свою нью-йоркскую резиденцию.

По данным телеканала, речь может идти в том числе о так называемом «ядерном чемоданчике», с помощью которого президент США может отдать приказ о применении ядерного оружия. Постоянная охрана такого чемодана поручается специально назначенным офицерам ВС США, которые меняются на ротационной основе и должны всегда находиться в непосредственной близости от главы государства.