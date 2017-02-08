Депутатов Верховной рады призвали выступать только на украинском

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал депутатов при выступлениях в парламенте не использовать русский язык. Об этом сообщает «Украинская правда».

Парубий прервал выступление на русском языке представительницы «Оппозиционного блока» Наталии Королевской о законопроекте о пенсиях. Спикер попросил в дальнейшем использовать при выступлениях только украинский язык.

В Twitter украинского парламента были обнародованы новые правила. «Андрей Парубий призвал депутатов уважать государственный язык и выступать с трибуны Верховной рады на украинском языке», - написано в Twitter.