Сенаторы США внесли законопроект, блокирующий возможное снятие санкций против России

Группа американских сенаторов представила законопроект, дающий конгрессу право вето при принятии администрацией президента США Дональда Трампа решения о снятии санкций в отношении России.

В соответствии с законопроектом Russia Review Act («Акт о пересмотре в отношении России») Белый дом должен будет предоставить отчет, разъясняющий причины, по которым санкции с России должны быть сняты, отмечает «РИА Новости». У конгрессменов будет 120 дней на изучение ситуации и право проголосовать против снятия или смягчения санкций.

Внесение законопроекта инициировали сенаторы Линдси Грэм и Бен Кардин, а также он получил поддержку Джона Маккейна, Марко Рубио и других сенаторов. «Россия не сделала ничего, чтобы заслужить снятие с нее санкций», - заявил Грэхам (цитата по «Интерфаксу»).

Кардин полагает, что «если США снимут санкции с России без доказанного прогресса в реализации минских соглашений, то мы потеряем все доверие наших союзников в Европе и по всему миру».

Рубио, давний сторонник антироссийский санкций, заявил CNN, что эти поправки уже получили широкую поддержку. Он объяснил, что на случай возникновения «реальной угрозы» отмены этих санкций без проявления уважения к суверенитету Украины, сенаторам нужно заручиться правом подтверждать или ветировать такое решение.