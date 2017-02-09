Кара-Мурза-младший выведен из искусственной комы

Федеральный координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший выведен из состояния комы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Вадима Прохорова. «Он вышел из комы и начал общаться с супругой. Правда, пока он не может говорить, но вполне сознательно общается морганием глаз», - сказал Прохоров.

У Кара-Мурзы-младшего практически восстановилась работа сердца, отключен гемодиализ, в течение некоторых периодов он обходится без аппарата искусственной вентиляции легких, но полностью он пока не отключен, добавил адвокат.

2 февраля 2017 г. Кара-Мурза-младший был госпитализирован в тяжелом состоянии с симптомами отравления, сходными с теми, что были в 2015 г. Тогда в его анализах нашли многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов, рассказывал Прохоров. В январе 2016 г. Кара-Мурза-младший обратился в Следственный комитет России с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении. Уголовное дело тогда возбуждено не было.