Россия направила в Сирию 50 ракет "Точка-У" - СМИ

Россия на этой неделе поставила Сирии 50 тактические ракеты «Точка-У» по классификации НАТО SS-21 «Скарабей», сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американские официальные лица.

По информации телеканала эта поставка стала самой крупной поставкой ракет из России в Сирию. Ракеты доставили за два дня в сирийский порт Тартус, сообщает Fox News.

Кроме того, телеканал со ссылкой на источники пишет, что российские военные за последние дни выпустили две ракеты «Точка-У» и четыре ракеты «Искандер» (по классификации НАТО SS-26) в сирийской провинции Идлиб.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер отказался комментировать сообщение Fox News. «У нас на данный момент нет комментария», — сказал Спайсер в ответ на соответствующий вопрос.

12 января телеканал сообщал, что Москва, несмотря на недавнее распоряжение Путина по сокращению военных сил в Сирии, продолжает наращивать там военное присутствие.

По данным собеседников телеканала, Россия переправила четыре новых штурмовика Су-25 в Сирию и разместила дополнительные отряды контрактников и «бойцов из Чечни». Однако источник телеканала не уточнил количество контрактников. По словам человека, близкого к Министерству обороны, американский телеканал, вероятно, имеет в виду батальон военной полиции, о переброске которого было объявлено открыто.