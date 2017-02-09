ЦОДД предупредил о гололедице в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупреждает о гололедице на московских дорогах. «Дорожное движение в Москве местами затруднено в связи с гололедицей. Основные осложнения наблюдаются на тех участках, где есть подъемы, – на эстакадах и мостах», – говорится в сообщении центра.

Загруженность в городе оценивается в 5 баллов, наиболее крупные затруднения наблюдаются на юге и северо-западе МКАД.

ЦОДД просит автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.