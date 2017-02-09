Песков: Конфликт на Украине не может быть предметом сделки с США

Украинский конфликт не может быть предметом сделки между Россией и США, сообщения СМИ на эту тему не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что «предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством».

Так Песков прокомментировал появившуюся в западных СМИ информацию о том, что Кремль готовит «большую сделку» с новой американской администрацией, в ходе которой США пойдут на некоторые уступки по Украине.

Вице-президент США Майк Пенс 5 февраля в интервью ABC выразил глубокую озабоченность обострением ситуации в Донбассе и заявил, что Трамп и Путин обсуждали кризис на Украине во время первого телефонного разговора (ранее Белый дом эту информацию не раскрывал). Сам Трамп 5 февраля провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко (см. врез). «Возобновление ожесточенных боев на востоке Украины может стать первой серьезной лакмусовой бумажкой для планов Трампа улучшить отношения с Россией, тем более что его взгляды в отношении Москвы явно противоречат позиции его ближайших советников», – полагает The Wall Street Journal.