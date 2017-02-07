Трамп: США не знают в точности, что происходит на востоке Украины

США не знают, что происходит на Украине, но это предстоит узнать, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Ведущий телеканала спросил у президента США, не оскорбил ли его тот факт, что сразу после разговора с Владимиром Путиным неделю назад «пророссийские силы» возобновили боевые действия на востоке Украины.

«Нет, не воспринял, потому что мы не знаем в точности, что там происходит. Эти про-силы, мы не знаем, неконтролируемы они или контролируются, – такое тоже бывает. Мы узнаем. Я удивлюсь, если… но посмотрим», – сказал Трамп.

Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье в интервью ABC выразил глубокую озабоченность обострением ситуации в Донбассе и заявил, что Трамп и Путин обсуждали кризис на Украине во время первого телефонного разговора (ранее Белый дом эту информацию не раскрывал). Сам Трамп в воскресенье провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко (см. врез). «Возобновление ожесточенных боев на востоке Украины может стать первой серьезной лакмусовой бумажкой для планов Трампа улучшить отношения с Россией, тем более что его взгляды в отношении Москвы явно противоречат позиции его ближайших советников», – полагает The Wall Street Journal.