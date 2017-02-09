Россельхознадзор отложил поездку инспекторов в Белоруссию из-за возможных провокаций

Россельхознадзор сегодня сообщил о переносе визита своих специалистов в Белоруссию, запланированного на февраль 2017 г., «в связи с существующими опасениями ряда инспекторов в возможных провокационных действиях с белорусской стороны». «Визит отложен до стабилизации ситуации», – пишет служба.

7 февраля замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене и директор госинспекции по семеноводству Белоруссии Александр Пискун договорились о визите российских инспекторов в места хранения и производства растительной продукции в Белоруссии. «Запланированный визит должен был прояснить ситуацию с резким увеличением объемов поставок подкарантинной продукции из Белоруссии в Россию, а именно моркови в 2,6 раза, яблок в 1,5 раза, капусты пекинской в 3,3 раза, грибов в 1,4 раза, лука репчатого в 32 раза, картофеля продовольственного в 2,2 раза по сравнению с 2015 г.», – пишет Россельхознадзор.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Белоруссии. С 6 февраля в Россию запрещены поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии из-за реэкспорта продукции украинского и европейского производства. Россельхознадзор считает, что Белоруссия реэкспортировала в Россию минимум 15 000 т украинской говядины в 2016 г.

В минувшем году Россельхознадзор создал электронную систему, выявляющую компании, которые пытаются в обход продуктового эмбарго поставить в Россию запрещенную плодоовощную продукцию – в основном через Белоруссию. Большая часть таких поставок является реэкспортом из стран ЕС, отмечал Россельхознадзор.