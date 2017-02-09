Россельхознадзор будет отслеживать белорусскую продукцию от границы до места реализации

По просьбе белорусской стороны Россельхознадзор будет отслеживать продукцию, ввозимую из Белоруссии, от пункта пересечения административной границы до места реализации, говорится в сообщении ведомства. Это связано с увеличением числа попыток ввоза в Россию с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявления некачественных продуктов.

Белорусская сторона в ответ на претензии России неоднократно говорила, что вся эта продукция является фальсифицированной и произведена на российской территории, отмечают в Россельхознадзоре.

«Это позволит избежать претензий белоруской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах “Аргус” и “Меркурий”… Указанная мера также позволит исключить возникновение спорных вопросов, связанных с подтверждением происхождения продукции, возникающих при отборе проб», – говорится в сообщении Россельхознадзора.