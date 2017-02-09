Минобороны опровергло сообщения о применении в Сирии комплексов «Точка У»

Минобороны России опровергло сообщения СМИ о том, что по формированиям сирийской оппозиции в районе Идлиба (Сирия) на прошлой неделе были нанесены удары ракетными комплексами «Точка-У». Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Никакой информации о якобы нанесенных в течение этой недели ударах ракетами "Точка-У" по формированиям сирийской оппозиции в Идлибе ни российской, ни турецкой сторонами не фиксировалось», - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом он отметил, что совместной российско-турецкой комиссией осуществляется круглосуточный мониторинг нарушений режима прекращения боевых действий.

«Ежедневно все фактические данные о подобных нарушениях как со стороны сирийских войск, так и со стороны вооруженной оппозиции фиксируются, сверяются и публикуются на сайте Минобороны России», - сказал генерал.

Ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на официальных лиц США сообщил, что Россия якобы поставила Сирии 50 ракет «Точка-У». По информации телеканала, ракеты были доставлены за два дня в сирийский порт Тартус.