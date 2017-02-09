Трамп назвал ложью заявление о том, что его кандидат в ВС не одобрил его миграционную политику

Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи сенатора-демократа от штата Коннектикут Ричарда Блюменталя. «Блюменталь, который никогда не воевал во Вьетнаме, хотя он сказал, что в течение многих лет воевал (наглая ложь), врет о том, что ему сказал судья Горсач», - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Трамп выдвинул Нила Горсача на пост члена Верховного суда США. Блюменталь заявил, что Горсач раскритиковал слова президента о федеральном судье, который приостановил действие иммиграционного указа.

«Он (Горсач) только что выразил мне мнение, что обескуражен деморализующими и отвратительными комментариями президента Трампа по поводу судебной системы», - сказал сенатор после встречи с кандидатом в члены Верховного суда. Как отмечает газета The Washington Post, слова Горсача подтверждают и другие его соратники.

Дональд Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики 28 января. Президент распорядился ввести 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Указ вызвал волну протестов в США и других странах мира.

3 февраля судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) ввел временный запрет на исполнение указа Трампа. Временный судебный запрет распространяется на всю страну. Новый президент назвал смехотворным предписание федерального суда Сиэтла. «Решение этого так называемого судьи, который по существу отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!» - написал он в Twitter.

Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско 5 февраля отклонил апелляцию минюста на решение федерального суда Сиэтла. Минюсту США дан крайний срок до понедельника для подачи ответа истца на возражения ответчика по иску.

Трамп 1 февраля выдвинул на пост члена Верховного суда США консерватора Горсача. Для Трампа имеет принципиальное значение, чтобы девятым судьей Верховного суда стал именно консерватор. Верховный суд в США - это чрезвычайно важный орган в политической системе, прежде всего, потому что большинство законопроектов вступают в силу после одобрения Верховного суда.

Демократы пообещали заблокировать назначение Горсача. Должность Верховного судьи имеет пожизненный статус, кандидата выдвигает президент. Сенат должен одобрить судью 2/3 голосов. Для получения кресла верховного судьи Горсачу надо получить 60 голосов. В настоящее время от Республиканской партии — 52 сенатора, а от Демократической — 48.