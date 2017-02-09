Лавров поедет в Бонн на встречу глав МИД G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет приедет в Бонн на встречу глав МИД стран - членов G20. Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Встреча запланирована на 16-17 февраля. Она будет проводиться в рамках германского председательства в форуме в 2017 г. «Саммит лидеров "двадцатки" запланирован на 7-8 июля в Гамбурге», - уточнила Захарова.

По ее словам, министры на встрече будут обсуждать проблемы безопасности в мире, включая предотвращение конфликтов, реализацию повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г., сотрудничество с Африкой, а также другие актуальные вопросы.