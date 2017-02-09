Стали известны подробности взрыва на АЭС Flamanville во Франции

Стали известны подробности взрыва и пожара на АЭС Flamanville, построенной на северо-западе Франции. ЧП произошло на строительной площадке, во время установки нового реактора атомной станции на третьем энергоблоке.

Причиной взрыва предположительно стали технические нарушения. Взрыв произошел «в безъядерной зоне», после него возник пожар. В результате происшествия пять человек пострадали. У них диагностировано отравление химическими веществами.

В целях безопасности работа одного из двух энергоблоков остановлена. Риск облучения в районе атомной электростанции «полностью исключен».

АЭС Flamanville построена на берегу пролива Ла-Манш на северо-западе Франции в департаменте Манш.