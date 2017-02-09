Вокруг Эйфелевой башни построят прозрачную пуленепробиваемую стену

Власти Парижа решили построить вокруг Эйфелевой башни стену из пуленепробиваемого прозрачного стекла. Новая ограда может появиться уже осенью 2017 г., передает BFM TV.

Стену высотой 2,5 м решили построить в целях безопасности - защиты главной достопримечательности Парижа от терактов. За забором также окажется большая часть садов вокруг башни.

«Все работы по усилению безопасности и защиты Эйфелевой башни обсуждаются с городскими архитекторами, чтобы они не навредили внешнему виду района», - заявил помощник мэра Жан-Франсуа Мартан. На возведение стены потребуется приблизительно 20 млн евро.