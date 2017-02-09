Судебные приставы предупредили россиян о мошеннических письмах о псевдодолгах

Мошенники от имени судебных приставов массово рассылают гражданам уведомления о псевдодолгах, которые необходимо экстренно оплатить во избежание ареста имущества, предостерегают в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФССП, поступившем в четверг в «Интерфакс».

В нем отмечается, что текст сообщения выглядит примерно так: «ФССП извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11 февраля 2017 г. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: ссылка».

В ФФСП отмечают, что при переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл с вирусом, «который может не детектироваться современными антивирусными средствами». «Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера ФССП рекомендует обращаться в правоохранительные органы», - говорится в пресс-релизе.

В начале февраля в газете «Коммерсантъ» вышла статья о новой, практически неуязвимой схеме отмывания и вывода средств за границу с использованием приставов. По информации издания, в новой схеме два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или через мировое соглашение. Истцом становится нерезидент, который требует погасить задолженность, ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, тогда принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист, пишет издание. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке и легализуются.

В ФСПП газете заявили, что в компетенцию судебных приставов не входит проверка случаев отмывания средств с использованием компаниями судебных решений. В ФССП знают об этой схеме, но в полномочия службы входит только исполнение решений судов по поступившим исполнительным листам, а не их проверка.