Трамп обвинил «таких политиков, как Маккейн» в конфликтах США с другими странами

Президент США Дональд Трамп остался недоволен тем, что сенатор-республиканец Джон Маккейн поделился своим мнением со СМИ о недавней операции американских военных в Йемене. По утверждению Трампа, «это лишь поощряет противника», и именно из-за таких политиков, как Маккейн, США увязли в конфликтах.

В среду, 8 февраля, сенатор Маккейн, возглавляющий комитет по делам вооруженных сил, подверг критике спецоперацию США в Йемене против «Аль-Каиды» (запрещена в России), назвав ее провальной. Речь идет о рейде, проведенном 29 января, напоминает ТАСС. Тогда спецназу удалось ликвидировать 14 боевиков. Однако во время операции также погиб один американский военнослужащий Уильям «Райан» Оуэнс.

«У каждой военной операции есть цели. И хотя многие из них были достигнуты во время рейда в Йемене, я не стал бы называть успешной операцию, которая привела к гибели американца», - заявлял политик.

Трамп в свою очередь подчеркнул, что «наш герой Райан погиб в ходе успешной миссии, а не во время провала». «Сенатору Маккейну не следует говорить со СМИ об успехе или провале миссии. Это лишь поощряет противника! Он проигрывает уже настолько долго, что он разучился побеждать», - написал в четверг, 9 февраля, Трамп на своей странице в Twitter.

«Для США настало время поумнеть и снова научиться побеждать!» - констатировал американский президент.