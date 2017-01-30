Трамп обвинил сенаторов-однопартийцев в попытках разжечь Третью мировую войну

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих внутрипартийных оппонентов - сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэм, обвинив их в постоянных «попытках начать Третью мировую войну». Вместо этого Трамп в своем аккаунте в Twitter посоветовал им внимательно посмотреть на ИГ (запрещено в России», «на нелегальную иммиграцию и безопасность на границах».

Ранее сенаторы подвергли критике миграционные указы Трампа. Они опубликовали заявление, в котором высказали опасения, что распоряжения президента скорее обострят террористическую угрозу, чем укрепят безопасность США. Они же представили в конгрессе законопроект о полномасштабных санкциях против России, поднимающий их с презиеднтского на законодательный уровень.

27 января Трамп ввел ограничения на программы размещения в США беженцев, а также на въезд из Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.