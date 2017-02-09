Россия и Турция не будут создавать комиссию по расследованию инцидента в Сирии – ТАСС

Турция и Россия не собираются создавать совместную комиссию для расследования инцидента с гибелью турецких военных в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на источники в российском Минобороны.

«Создание такой комиссии пока не на повестке дня», - сказал источник.

Ранее президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель турецких военнослужащих в результате авиаудара.