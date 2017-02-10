Фигуранты дела о госизмене и участники «Шалтая-Болтая» отказались от сделки со следствием

Участники хакерской группы «Шалтай-Болтай» и фигуранты дела о госизмене отказались сотрудничать со следствием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомый с ситуацией. «На данный момент ряд обвиняемых признали свою вину - кто полностью, а кто частично. Но ни один из фигурантов на сделку с правосудием пока не идет», - сказал собеседник агентства. «Видимо, не дозрели еще», - пояснил он.

Он не исключил, что в дальнейшем фигуранты начнут сотрудничать со следствием в обмен на мягкий приговор. «Такой сценарий вполне реальный», - сказал источник.

Ранее двое участников «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев и Константин Тепляков признали свою вину. Третий обвиняемый Александр Филинов настаивает на том, что он не имеет отношения к группе.

Аникеев, Филинов и Тепляков обвиняются в незаконном доступе к компьютерной информации. По версии следствия, они украли и опубликовали переписку высокопоставленных российских чиновников. Подробностей официальные источники не сообщают.

В СМИ их дело связали с расследованием в отношении сотрудников ФСБ и менеджера «Лаборатории Касперского», обвиняемых в госизмене. Однако адвокаты фигурантов этого дела опровергли информацию.