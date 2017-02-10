Министр иностранных дел Украины рассказал о разговорах Трампа и Порошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в программе украинского телеканала «1+1» «Право на власть» рассказал детали переговоров президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, передает УНИАН.

Он уточнил, что у лидеров стран телефонный разговор состоялся дважды. По словам Климкина, планировалось, что первый разговор будет протокольным, однако между двумя лидерами «состоялся очень классный обмен мнениями».

Второй раз Порошенко и Трамп созвонились в ночь на 5 февраля. По словам министра иностранных дел Украины, второй разговор был очень глубоким по содержанию. В ходе переговоров Порошенко подробно рассказал Трампу о ситуации в Авдеевке. Глава МИД Украины подчеркнул, что Трамп задавал «очень глубокие вопросы», которые свидетельствовали о том, что он был проинформирован и знал факты. «Была действительно хорошая беседа», — сказал Климкин.

Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что США не знают, что происходит на Украине, но это предстоит узнать. Ведущий телеканала спросил у президента США, не оскорбил ли его тот факт, что сразу после разговора с Владимиром Путиным неделю назад «пророссийские силы» возобновили боевые действия на востоке Украины.

«Нет, не воспринял, потому что мы не знаем в точности, что там происходит. Эти про-силы, мы не знаем, неконтролируемы они или контролируются, – такое тоже бывает. Мы узнаем. Я удивлюсь, если… но посмотрим», – сказал Трамп.

Порошенко заявлял, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится в ближайшее время. Климкин должен на следующей неделе поехать США. Министр иностранных дел Украины выразил мнение, что новая администрация Белого дома заинтересована поддержать демократическую и европейскую Украину, чтобы она «никаким образом не вернулась к постсоветской реальности».