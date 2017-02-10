Подполковник МВД России задержан на границе с Белоруссией – «Фонтанка.ру»

Старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела «Запад» ГУСБ МВД подполковник Виталий Федосов был задержан при въезде в Россию из Белоруссии, сообщает «Фонтанка.ру». Задержание произошло около 18.00 9 февраля на пропускном пункте в Псковской области, подполковник пересекал границу на такси, нанятом в Минске. Задержанного доставляют в Санкт-Петербург сотрудники отдела «М» регионального УФСБ.

По данным издания, в отношении подполковника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), на которое поставлен гриф «Совершенно секретно». Как выяснила «Фонтанка.ру», 9 февраля подполковник был объявлен в федеральный розыск.

Напомним, в декабре 2016 г. при получении взятки в 50 млн руб. был задержан руководитель ГУСБ МВД по Северо-западному федеральному округу Юрий Тимченко. Позже за взятку были задержаны два доверенных лица Федосова.