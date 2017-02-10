Москва к марту передаст Токио предложения по развитию Южных Курил

К намеченному на март раунду российско-японских консультаций Москва подготовит для передачи Токио пакет предложений по развитию хозяйственно-экономической деятельности на южных Курилах. Это «Интерфаксу» сообщил замминистра иностранных дел Игорь Моргулов. По его словам, сейчас идет интенсивная подготовка к этим переговорам, в ней участвует в том числе администрация Сахалинской области. Для Токио хотят подготовить набор предложений, который «охватывал бы весь комплекс возможных областей кооперации, актуальных для социально-экономического развития Южных Курил», добавил он. В том числе это «рыборазведение и рыбопереработка, совершенствование инфраструктуры, энергетика, строительство, экология, медицина, туризм и т. д.»

«В ходе переговоров стороны сначала определят перечень потенциальных проектов, а затем согласуют правовую основу их осуществления, которая должна не противоречить российскому законодательству и быть приемлемой для наших японских партнеров. Задача непростая, но, думается, при креативном подходе реализуемая», - сказал дипломат.