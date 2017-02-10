В Монпелье задержаны подозреваемые в подготовке теракта с участием смертника

В Монпелье и его окрестностях в результате спецоперации антитеррористического подразделения полиции задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта. Как сообщает BFM, задержаны трое мужчин и 16-летняя девушка, за ними ранее была установлена слежка в рамках предварительного расследования антитеррористической прокуратуры. При обыске дома у одного из подозреваемых нашли взрывчатку, подтвердил министр внутренних дел Брюно Ле Ру (по Le Figaro).

По данным BFM, обыски проводились в трех квартирах, в одной было найдено взрывчатое вещество трипероксид триацетона (TATP), в достаточном количестве для разрушений, но для пояса смертника его бы не хватило. Также у них было оборудование для производства бомб, ацетон, перекись водорода и серная кислота.

По версии следствия, задержанные готовили мощный теракт. Что именно могло стать их целями, пока следователи не выяснили, говорят источники Figaro, близкие к следствию.

21-летний Томас, как считает следствие, собирался погибнуть при совершении теракта во Франции. В ноябре 2015 г. он пытался пробраться в Сирию, сообщает BFM. Перед этим он должен был вступить в брак по законам шариата с 16-летней задержанной, которая затем планировала попасть в Сирию и получить там статус вдовы шахида. 8 февраля она записала видеоролик с принесением клятвы верности «Исламскому государству». Она привлекла внимание следствия своими записями в соцсетях.

34-летнего задержанного следствие считает духовным наставником этой пары. Он уже известен спецслужбам как радикализировавшийся мусульманин с контактами в Сирии. По версии следствия, он собирался помочь будущей вдове мученика выправить фальшивый загранпаспорт и продумать маршрут до Сирии.

Роль 27-летнего задержанного следствие еще не восстановило. Этот человек оказался рядом другими фигурантами дела во время задержаний, не исключается, что к заговору он не имел никакого отношения. Figaro приводит другой возраст задержанных мужчин - 20, 26 и 33 года.

Все четверо помещены под стражу.