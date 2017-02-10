Российских хакеров подозревают в кибератаке на МИД Италии

Российские хакеры атаковали системы МИД Италии в прошлом году и на протяжении многих месяцев имели доступ к служебной переписке сотрудников ведомства. Об этом рассказала The Guardian со ссылкой на источники.

Представитель итальянского правительства уточнил, что кибератака произошла весной 2016 г. и продолжалась в течение четырех месяцев. Однако хакерам не удалось получить полный доступ к секретной переписке. Они также не смогли взломать почту премьер-министра Паоло Джентилони, который на тот момент занимал пост министра иностранных дел.

По словам двух источников, за этими хакерами могло стоять российское правительство. В настоящее время прокуратура занимается расследованием этого дела.