Экс-губернатор Пермского края Басаргин возглавил Ространснадзор

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина руководителем Федерального агентства по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Об этом руководитель правительства сообщил на встрече с Басаргиным.

«С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне - были министром регионального развития и, естественно, знаете региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора», - сказал премьер.

Басаргин заявил, что уйдет в отставку, на пресс-конференции утром 6 февраля. Срок его полномочий завершался в мае, но Басаргин попросил президента Владимира Путина освободить его от должности досрочно. Чем Басаргин планирует заняться в дальнейшем, он тогда не уточнил, но сказал, что относит себя к команде президента, и выразил уверенность, что его опыт будет востребован.

Басаргин занимал должность губернатора Пермского края с 2012 г. Врио он был назначен еще президентом Дмитрием Медведевым в конце апреля 2012 г., за неделю до инаугурации Путина. До этого он был министром регионального развития (с 2008 г.), до того семь лет был заместителем полпреда президента на Урале.

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