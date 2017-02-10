Москва знала о местонахождении турецких военных в Сирии – Генштаб Турции

Турецкие военные заявили, что у России были координаты расположения турецких военнослужащих, которые в четверг, 9 февраля, погибли в результате российского авиаудара под Эль-Бабом в Сирии. Как говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил Турции, на которое ссылается издание Daily Sabah, турецкие военные находились в одном и том же здании на протяжении десяти дней.

По информации издания, Турция заранее оповестила Россию о местонахождении военных: страны обменивались координатами для предотвращения инцидентов. В частности, данные передавались турецкой стороной российскому военному атташе в Анкаре и на базу Хмеймим.

Ранее в пятницу, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что авиаудар был произведен с учетом переданных турецкой стороной координат, в пределах которых турецких военнослужащих «не должно было быть».

Источники в Минобороны России говорили «Коммерсанту», что бомбы были сброшены на заранее согласованные обеими странами цели. Очевидно, что в этот раз передача обновленных координат запоздала, что, к сожалению, возможно в условиях ожесточенных боев с часто меняющейся линией соприкосновения, подчеркнул ранее собеседник «Ведомостей».

В результате нанесенного в четверг ошибочного авиаудара российского бомбардировщика в городе Эль-Баб, за который с ИГ («Исламское государство», запрещено в России) ведут борьбу турецкая армия и поддерживаемые ею силы «Сирийской свободной армии», погибли трое и ранены 11 (в том числе один - тяжело) турецких военнослужащих.