Европейскому университету в Петербурге не удалось оспорить предписание Рособрнадзора

Московский арбитражный суд отказал Европейскому университету в иске об оспаривании предписания Рособрнадзора по результатам проверки, проведенной в сентябре 2016 г., на основании которого вузу приостановили лицензию, сообщил представитель ЕУСПб, отказавшись от подробных комментариев.

Несмотря на активные прения, суд не поддержал доводы университета о том, что на 16 сентября вузом было исполнено первое предписание в части, касающейся оспариваемых университетом вопросов (спортзал, аттестация, преподаватели-практики), по этому поводу готовится апелляция, говорит представитель вуза.

Рособрнадзор приостановил действие лицензии ЕУСПб 7 декабря, но вуз смог возобновить занятия, добившись обеспечительных мер на время рассмотрения дела. По итогам проверки регулятор обнаружил 120 нарушений, рассказывал «Ведомостям» ректор ЕУСПб Олег Хархордин. По его словам, после работы над их устранением нарушений осталось всего три, но Рособрнадзор посчитал свое предписание неисполненным и приостановил лицензию. Причиной замораживания лицензии стали несвоевременная аттестация сотрудников и недостаточный квалификационный состав преподавателей факультетов политологии и социологии, цитировал ТАСС начальника управления надзора и контроля за образовательными организациями Рособрнадзора Сергея Рукавишникова.

Европейский университет был учрежден в 1994 г., с 1996 г. работает как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам. В нем есть факультеты антропологии, истории, истории искусств, политических наук и социологии, экономики. В попечительский совет входят экс-министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В вузе обучаются около 250 человек, из них около 30 – иностранцы.