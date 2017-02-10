Следствие рассматривает две версии убийства Гиви

Следственные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассматривают две возможные версии убийства командира батальона ополчения «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

«Первая - это применение реактивного пехотного огнемета "Шмель", а вторая - подрыв взрывного устройства», - приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул Басурин, следователям уже удалось доказать причастность к убийству некоторых лиц, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами. Их имена пока не называются.

В Кремле убийство Михаила Толстых ранее назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе. «Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес России о возможной причастности [к убийству Гиви]. Об этом не может быть и речи», - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Толстых погиб в своем кабинете на базе «Сомали» недалеко от Донецка рано утром в среду, 8 февраля.