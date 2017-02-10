Захарова опровергла информацию о причастности России к кибератаке на МИД Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не подтвердила достоверность публикации британской газеты The Guardian о причастности российских хакеров к атаке на министерство иностранных дел Италии.

«Не существует фактов, которые подтверждали бы это утверждение», - приводит слова Захаровой итальянское агентство ANSA.

По информации «РИА Новости», Захарова написала свой комментарий агентству в социальной сети WhatsApp.

Другое итальянское агентство Askanews приводит слова неназванного представителя российского МИДа, которой назвал статью The Guardian «обычной дезинформацией», подчеркнув, что если у Италии есть конкретные данные о предполагаемых атаках, то Россия готова сотрудничать.

В пятницу, 10 февраля, The Guardian писала о том, что российские хакеры атаковали системы МИД Италии в прошлом году и на протяжении многих месяцев имели доступ к служебной переписке сотрудников ведомства. Представитель итальянского правительства уточнил, что кибератака произошла весной 2016 г. Однако хакерам не удалось получить полный доступ к секретной переписке. Они также не смогли взломать почту премьер-министра Паоло Джентилони, который на тот момент занимал пост министра иностранных дел.