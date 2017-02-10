Американский спутник-шпион дважды пролетел над базой ВМФ России на Балтике

Спутник радиолокационной разведки США типа «Топаз» в пятницу два раза пролетел над главной базой Балтийского флота России в Балтийске, передает «Интерфакс».

Спутник Национального управления военно-космической разведки США также проходил и над Донбассом, в том числе над территорией ЛНР и ДНР.

Помимо этого в пятницу стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W подлетел к российской границе на Балтике для выполнения очередного оперативного задания. Самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным SHAM75, вылетевший с британской авиабазы, осуществлял разведку вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.