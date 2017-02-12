В Совфеде обеспокоены новым запуском ракеты в КНДР

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что очередной запуск ракеты в КНДР вызывает у России озабоченность.

«Россия неоднократно выражала свое резко негативное отношение к подобным запускам. И сейчас наша точка зрения никоим образом не меняется. Поведение КНДР является неосмотрительным», – сказал Клинцевич.

Он выразил предположение, что новый запуск мог быть приурочен к визиту премьер-министра Японии Синдзо Абэ в США. «Пхеньян интересует реакция новой администрации США, которая может быть крайне жесткой», – отметил Клинцевич.

В свою очередь председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отметил, что позиция России по этому вопросу полностью совпадает с позицией остальных членов Совета Безопасности ООН.

«КНДР не должна производить никаких новых пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и никаких провокационных действий, а также должна приостановить все виды деятельности, связанные с ее программой баллистических ракет», – заявил Косачев.

КНДР в ночь на воскресенье произвела запуск баллистической ракеты средней дальности, что стало первым ракетным пуском Северной Кореи с момента инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Запуск был произведен с полигона в северокорейской провинции Пхенан-Пукто. Ракета пролетела около 500 км и упала в акваторию Японского моря.