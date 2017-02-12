ВМФ России не будет поднимать затонувшие в Средиземном море истребители – RNS

Военно-морской флот России считает нецелесообразным подъем затонувших во время последнего похода в Средиземное море авианосца «Адмирал Кузнецов» истребителей МиГ-29К и Су-33, сообщает RNS со ссылкой на источники в военном ведомстве и авиапроме.

«После падения палубных истребителей вблизи берегов Сирии рассматривалась возможность их подъема со дна. Однако после оценки всех факторов эта операция признана нецелесообразной», – сказал один из собеседников. Он пояснил, что подъем истребителей потребовал бы необоснованно больших трат.

Источник RNS в одной из российских фирм, выпускающих корабельные самолеты, сказал, что секретное оборудование, которое находилось на борту затонувших самолетов, должно было самоуничтожиться, а вся электроника после пребывания в морской воде приходит в негодность.

Напомним, ВМС России потерял два истребителя у берегов Сирии – 15 ноября и 5 декабря 2016 г. Один выкатился за пределы палубы, другой не долетел до нее из-за технической неисправности. Летчики катапультировались и остались живы, о причинах аварий не сообщалось.