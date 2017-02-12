Российские эксперты нашли недочеты в безопасности аэропортов Египта – СМИ

Как сообщает египетская газета Sada el-Balad, российские авиаэксперты нашли недочеты в мерах безопасности, которые были приняты в аэропортах Египта. Они сделали египетской стороне ряд замечаний.

В ходе инспекции российские специалисты трижды имитировали попытку пронести бомбу в аэропорт. Служба безопасности обнаруживала взрывчатку. Но экспертам не понравилось, как они действовали после обнаружения муляжа: территория не оцеплялась, люди не эвакуировались.

Напомним, авиасообщение с Египтом было прервано после теракта на борту российского самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург в ноябре 2015 г.