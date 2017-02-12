На борту вертолета Robinson находились бывший вице-премьер Алтая и гендиректор Heli Club

Пять человек находились на борту вертолета Robinson R66, упавшего 12 февраля в Телецкое озеро на территории республики Горный Алтай, сообщается на сайте межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов. Среди них пилот Дмитрий Ракитский, Елена Ракитская, бывший вице-премьер Алтая Анатолий Банных, гендиректор вертолетного клуба Heli Port Мария Козинцева и Глеб Вореводин. Отмечается, что несовершеннолетних пассажиров на борту не было. Ранее сообщалось, что среди пассажиров могло находиться двое детей.

Как рассказала «Газете.Ru» руководитель отдела рекламы Heli Club Анна Паничева, Мария Козинцева находилась на борту вертолета в рамках встречи с партнерами. У нее также должен был состояться разговор с Анатолием Банных.

Достоверной информации о судьбе экипажа и пассажиров пока нет. Ведутся поисково-спасательные работы Полет носил уведомительный характер и не требовал специальных разрешений. Место взлёта и маршрут полёта не проходили над территорией Алтайского заповедника.

В сообщении организации отдельно подчеркивается, что Дмитрий Ракитский известен как «опытнейший пилот-инструктор и один из лучших лётчиков России. Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолёта, не могла стать критической для профессионала уровня Дмитрия».