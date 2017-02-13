КНДР объявила об успешном испытании баллистической ракеты нового типа

Северная Корея заявила об успешном запуске баллистической ракеты нового типа среднего радиуса действия, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение государственного информационного агентства ЦТАК.

Ракета Pukguksong-2, способная нести ядерный заряд, была выпущена рано утром 12 февраля, испытаниями руководил лично КНДР Ким Чен Ын. Южнокорейские военные сообщали, что ракета пролетела около 500 км и упала в Японском море.

Испытание было проведено на следующий день после встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

КНДР провела пять ядерных испытаний, в том числе два в течение прошлого года. До сих пор не существует независимого подтверждения способности Пхеньяна устанавливать миниатюризированный заряд на баллистическую ракету.