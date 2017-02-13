Правительство пересмотрит запрет на въезд в Россию ВИЧ-инфицированных – «Коммерсантъ»

Вице-премьер Ольга Голодец дала поручение Минздраву, МВД и Роспотребнадзору изучить возможность изменения правил въезда в Россию иностранных граждан, инфицированных ВИЧ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. Поручение появилось по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере и должно быть реализовано «с учетом предложений членов совета».

Сейчас право на въезд есть только у тех, кто имеет в России ближайших родственников. До 2016 г. запрет действовал в отношении всех ВИЧ-положительных иностранцев. Исключение было сделано после того как Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении их прав. В Страсбурге настаивали на полном отказе от дискриминации.

«Сегодня попытки ограничить распространение ВИЧ-инфекции путем установления ограничений зачастую дают обратный эффект», - говорит член совета по вопросам попечительства в соцсфере Петр Родионов. По его словам, мигранты, знающие о своем статусе, но опасающиеся депортации, уходят «в нелегальное пространство». Многие даже после депортации ухитряются возвращаться по поддельным документам. При этом у них нет доступа к медпомощи, и в лучшем случае они занимаются самолечением. «В связи с этим гораздо важнее обеспечить им доступ к медицинской помощи. Ведь если иностранный гражданин получает необходимую терапию, своевременно проходит все обследования, то он не представляет угрозы для окружающих, соответственно, нет никаких объективных оснований для его выдворения за пределы страны», - говорит он.

Предстоит решить вопрос об условиях предоставления, объемах и источниках финансирования медпомощи, уточняет Родионов. Речь может идти не только о личных средствах пациента, но и межгосударственных соглашениях, а также ДМС.

В январе в правительство был направлен проекте плана мероприятий по реализации стратегии борьбы с распространением ВИЧ в России. Пункт о возможном снятии ограничений на въезд к 2018 г. был убран по настоянию МВД и Минэкономики, опасающихся негативных последствий в области нацбезопасности и сфере защиты здоровья населения.

Ранее издание сообщало о кратном росте жалоб ВИЧ-инфицированных на отсутствие препаратов и массовой смене схем без медицинских показаний. Это связывалось с о неподготовленностью переходного периода с региональных закупок антиретровирусных препаратов на централизованную.