Советник Трампа рассказал об «автобусных избирателях» на выборах президента США

Белый дом предоставил огромное количество доказательств мошенничества на выборах президента США 8 ноября 2016 г., заявил в эфире ABC старший советник главы государства по политическим вопросам Стивен Миллер. По его словам, зафиксированы случаи голосования от имени умерших людей, также в волеизъявлении принимали участие люди, не являющиеся гражданами США или проживающих более, чем в одном штате.

Ведущий попросил Миллера прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он бы победил в Нью-Гемпшире, если бы не «тысячи» привезенных на автобусах людей из Массачусетса для незаконного голосования. Миллер ответил что, вопрос об «автобусных избирателях» (busing voters) в Нью-Гемпшир широко известен всем», кто там работал в качестве политтехнологов. «Это очень реально; это очень серьезно», - заверил он.

В России подобная технология получила название «карусель». Ее смысл заключается в многократном голосовании одних и тех же избирателей за определенного кандидата. Обычно их централизованно возят по кругу по нескольким избирательным участкам.

«Это факт, и вы не будете отрицать, что есть огромное количество людей, не являющихся гражданами страны, чьи голоса были зарегистрированы на выборах», - заявил Миллер. Он предположил, что граждане США должны быть «в ужасе» из-за «перечеркивания» их избирательных прав.