На Телецком озере нашли предполагаемые обломки пропавшего вертолета - СМИ

В Республике Алтаей на Телецком озере, предварительно, найдены обломки разбившегося в воскресенье вертолета Robinson R66. Это «Интерфаксу» и ТАСС сообщили источники в экстренных службах. По словам собеседника «Интерфакса», возможные обломки нашла при облете акватории озера примерно в 2 км от берега. Туда вылетели спасатели.

Предполагаемые фрагменты нашел экипаж вертолета Ми-8 Росавиации, уточнил источник ТАСС. Туда следуют несколько вертолетов со спасателями, посадочные площадки для них готовит наземная группа МЧС, уже прибывшая в район крушения.

Глава Турочакского района Республики Алтай Владислав Рябченко подтвердил ТАСС, что найдено тело находившейся на пропавшем вертолете Елены Ракитской. Ее прибило к берегу. Нашли ее сотрудники биосферного заповедника утром, при осмотре территории.

Robinson, на борту которого было пять человек, потерпел крушение в воскресенье вечером в районе Телецкого озера. На вертолете были бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.

Поиски вертолета возобновились в понедельник утром. «В селе Яйлю сейчас базируется вся техника для поисковой операции. Совершают облеты над акваторией озера. Вертолет упал на незамерзающий участок озера, это осложняет поиски. Если бы он упал на лед, то найти конкретное место падение было бы проще. Однако шансов на спасение мало и в том и в другом случае. Погода во время крушения была сложной: шторм, сильный ветер», - цитирует «Интерфакс» главу района Рябченко.

По факту крушения следственные органы Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело. Как сообщила «Интерфаксу» старший помощник руководителя управления Яна Стрижова, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».